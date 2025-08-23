Зеленський підписав нові санкційні укази — деталі

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження санкційної роботи. Глава держави у суботу, 23 серпня, підписав два укази.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Які укази підписав Зеленський

Український лідер підписав указ про синхронізацію в країні санкцій партнерів. Зокрема, йдеться про обмеження Канади — 100% синхронізації санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську агресію.

Зеленський анонсував спільне з партнерами рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. За його словами, всі, хто допомагає Москві продовжувати війну, повинні відчувати реальний тиск світу.

"Другий указ за сьогодні — це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу. По кожному прізвищу таких осіб ведемо роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів", — розповів Зеленський.

Він додав, що всі спільники загарбників будуть відповідати за скоєне проти України.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо попередив Москву про санкції, якщо не буде укладено угоди про закінчення війни.

А на початку вересня ЄС ухвалить новий пакет санкції проти Росії. Союз тисне на країну агресорку, аби Путін погодився на перемовини.