Зеленский подписал новые санкционные указы — детали

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении санкционной работы. Глава государства в субботу, 23 августа, подписал два указа.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Какие указы подписал Зеленский

Украинский лидер подписал указ о синхронизации в стране санкций партнеров. В частности, речь идет об ограничении Канады — 100% синхронизации санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую агрессию.

Зеленский анонсировал совместное с партнерами решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров. По его словам, все, кто помогает Москве продолжать войну, должны чувствовать реальное давление мира.

"Второй указ за сегодня — это санкции против 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство. По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что все сообщники захватчиков будут отвечать за содеянное против Украины.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.