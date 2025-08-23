Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подписал два указа о санкциях — о чем идет речь

Зеленский подписал два указа о санкциях — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 18:58
Зеленский подписал новые санкционные указы — детали
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении санкционной работы. Глава государства в субботу, 23 августа, подписал два указа.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Какие указы подписал Зеленский

Украинский лидер подписал указ о синхронизации в стране санкций партнеров. В частности, речь идет об ограничении Канады — 100% синхронизации санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую агрессию.

Зеленский анонсировал совместное с партнерами решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров. По его словам, все, кто помогает Москве продолжать войну, должны чувствовать реальное давление мира.

"Второй указ за сегодня — это санкции против 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство. По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что все сообщники захватчиков будут отвечать за содеянное против Украины.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.

Владимир Зеленский санкции против России Канада санкции Украина указ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации