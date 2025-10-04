Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський підбив підсумки саміту Євроспільноти

Зеленський підбив підсумки саміту Євроспільноти

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 11:07
Саміт Євроспільноти — Зеленський підбив підсумки
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів, що днями на полях саміту Європейської політичної спільноти провів продуктивні зустрічі з партнерами. І зазначив, що зараз перед Європою стоїть багато викликів.

Про це глава держави написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Що обговорили під час зустрічей

"Багато викликів перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі єдність. У всіх рішеннях заради спільного захисту", — заявив він.

Зеленський розповів, що обговорив під час зустрічей програми PURL і SAFE, безпекові гарантії для України, тиск на Росію та новий сильний пакет санкцій Євросоюзу. А також використання заморожених російських активів, європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан.

"Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти", — додав він.

Президент підсумував, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз.

"Лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку. Вдячний усім, хто це розуміє і готовий працювати саме так", — каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про результати зустрічі Зеленського із премʼєр-міністром Португалії.

Також Новини.LIVE зібрали ключові заяви з пресконференції Зеленського та премʼєр Данії Метте Фредеріксен.

Володимир Зеленський Європа саміт війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації