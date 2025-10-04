Саміт Євроспільноти — Зеленський підбив підсумки

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів, що днями на полях саміту Європейської політичної спільноти провів продуктивні зустрічі з партнерами. І зазначив, що зараз перед Європою стоїть багато викликів.

Про це глава держави написав у Telegram.

Що обговорили під час зустрічей

"Багато викликів перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі — єдність. У всіх рішеннях заради спільного захисту", — заявив він.

Зеленський розповів, що обговорив під час зустрічей програми PURL і SAFE, безпекові гарантії для України, тиск на Росію та новий сильний пакет санкцій Євросоюзу. А також використання заморожених російських активів, європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан.

"Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти", — додав він.

Президент підсумував, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз.

"Лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку. Вдячний усім, хто це розуміє і готовий працювати саме так", — каже Зеленський.

