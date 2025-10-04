Саммит Евросообщества — Зеленский подвел итоги

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Лайен. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях на полях саммита Европейского политического сообщества провел продуктивные встречи с партнерами. И отметил, что сейчас перед Европой стоит много вызовов.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Что обсудили во время встреч

"Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все — единство. Во всех решениях ради общей защиты", — заявил он.

Зеленский рассказал, что обсудил во время встреч программы PURL и SAFE, гарантии безопасности для Украины, давление на Россию и новый сильный пакет санкций Евросоюза. А также использование замороженных российских активов, европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан.

"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", — добавил он.

Президент подытожил, что Европа должна быть защищена от любых угроз.

"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", — говорит Зеленский.

