Зеленский подвел итоги саммита Евросообщества

Зеленский подвел итоги саммита Евросообщества

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 11:07
Саммит Евросообщества — Зеленский подвел итоги
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Лайен. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях на полях саммита Европейского политического сообщества провел продуктивные встречи с партнерами. И отметил, что сейчас перед Европой стоит много вызовов.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Читайте также:

Что обсудили во время встреч

"Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все единство. Во всех решениях ради общей защиты", — заявил он.

Зеленский рассказал, что обсудил во время встреч программы PURL и SAFE, гарантии безопасности для Украины, давление на Россию и новый сильный пакет санкций Евросоюза. А также использование замороженных российских активов, европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан.

"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", — добавил он.

Президент подытожил, что Европа должна быть защищена от любых угроз.

"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали о результатах встречи Зеленского с премьер-министром Португалии.

Также Новини.LIVE собрали ключевые заявления с пресс-конференции Зеленского и премьера Дании Метте Фредериксен.

Владимир Зеленский Европа саммит война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
