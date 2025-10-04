Саммит Евросообщества — Зеленский подвел итоги

Зеленский подвел итоги саммита Евросообщества
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях на полях саммита Европейского политического сообщества провел продуктивные встречи с партнерами. И отметил, что сейчас перед Европой стоит много вызовов.
Об этом глава государства написал в Telegram.
Что обсудили во время встреч
"Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все — единство. Во всех решениях ради общей защиты", — заявил он.
Зеленский рассказал, что обсудил во время встреч программы PURL и SAFE, гарантии безопасности для Украины, давление на Россию и новый сильный пакет санкций Евросоюза. А также использование замороженных российских активов, европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан.
"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", — добавил он.
Президент подытожил, что Европа должна быть защищена от любых угроз.
"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", — говорит Зеленский.
Напомним, ранее мы сообщали о результатах встречи Зеленского с премьер-министром Португалии.
Также Новини.LIVE собрали ключевые заявления с пресс-конференции Зеленского и премьера Дании Метте Фредериксен.
Читайте Новини.LIVE!