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Зеленський підбив підсумки переговорів у парламенті Британії

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 20:54
Переговори Зеленського у парламенті Британії 23 червня - що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ключові моменти Що відомо про переговори Зеленського у парламенті Британії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом і спікером Палати лордів Джоном Макфолом під час свого візиту до Великої Британії. Під час переговорів сторони обговорили подальшу співпрацю між Україною та Великою Британією, а також спільні зусилля для досягнення миру та протидії агресії Росії.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 23 червня.

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Що відомо про переговори Зеленського у парламенті Британії

Зеленський подякував британському парламенту, уряду та народу за міцну й послідовну підтримку України в умовах війни. За його словами, сторони торкнулися теми ролі парламентів у прийнятті ключових політичних рішень, зміцнення трансатлантичної єдності та важливості санкційного тиску на Росію.

Президент також наголосив на важливості розкриття потенціалу дружби та партнерства між державами.

"Ми бачимо, які процеси відбуваються у світі, і розуміємо, які загрози вони несуть. Важливо зберігати єдність і спільно працювати над стабільністю й безпекою", — зазначив він.

Зеленський окремо подякував за підтримку українців, які знайшли прихисток у Великій Британії.

"Тисячі наших громадян почуваються тут як удома — і це надзвичайно цінно", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії, де має провести низку зустрічей.

Там він вже зустрівся із королем Чарльзом III. Вони потиснули один одному руки перед камерами.

Володимир Зеленський Великобританія переговори військова допомога Велика Британія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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