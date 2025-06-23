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Зеленский подвел итоги переговоров в парламенте Великобритании

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Дата публикации 23 июня 2025 20:54
Переговоры Зеленского в парламенте Британии 23 июня - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ключові моменти Что известно о переговорах Зеленского в парламенте Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов Джоном Макфолом во время своего визита в Великобританию. Во время переговоров стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Великобританией, а также совместные усилия для достижения мира и противодействия агрессии России.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 23 июня.

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Что известно о переговорах Зеленского в парламенте Великобритании

Зеленский поблагодарил британский парламент, правительство и народ за крепкую и последовательную поддержку Украины в условиях войны. По его словам, стороны затронули тему роли парламентов в принятии ключевых политических решений, укрепления трансатлантического единства и важности санкционного давления на Россию.

Президент также отметил важность раскрытия потенциала дружбы и партнерства между государствами.

"Мы видим, какие процессы происходят в мире, и понимаем, какие угрозы они несут. Важно сохранять единство и совместно работать над стабильностью и безопасностью", — отметил он.

Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку украинцев, которые нашли приют в Великобритании.

"Тысячи наших граждан чувствуют себя здесь как дома — и это очень ценно", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию, где должен провести ряд встреч.

Там он уже встретился с королем Чарльзом III. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Владимир Зеленский Великобритания переговоры военная помощь Великобритания
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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