Зеленський підбив підсумки Конгресу у Львові, та оголосив плани на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад, який проходив у Львові. Також голова держави оголосив плани на наступний рік.

Про це йдеться у його відеозверненні.

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За словами голови держави, на Конгресі обговорювалися питання взаємодії уряду і місцевої влади. Також він заявив, що Україна продовжує свою роботу у зовнішній політиці.

"Продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право", — сказав він.

Також Президент оголосив про плани на наступний рік. Каже: вже запланована робота на січень наступного року.

"Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень. Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими — впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові, де він виступив на засіданні у Львові та назвав головне завдання влади. Також голова держави вшанував пам’ять захисників України та поклав квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі.