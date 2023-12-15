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Зеленський підбив підсумки Конгресу у Львові, та оголосив плани на наступний рік

15 грудня 2023 17:29
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський підбив підсумки Конгресу у Львові, та оголосив плани на наступний рік
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад, який проходив у Львові. Також голова держави оголосив плани на наступний рік. 

Про це йдеться у його відеозверненні.

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Звернення президента України

За словами голови держави, на Конгресі обговорювалися питання взаємодії уряду і місцевої влади. Також він заявив, що Україна продовжує свою роботу у зовнішній політиці. 

"Продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право", — сказав він.

Також Президент оголосив про плани на наступний рік. Каже: вже запланована робота на січень наступного року. 

"Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень. Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими — впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці", — сказав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові, де він виступив на засіданні у Львові та назвав головне завдання влади. Також голова держави вшанував пам’ять захисників України та поклав квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі. 

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