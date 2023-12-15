Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский подвел итоги Конгресса во Львове, и объявил планы на следующий год arrow

Зеленский подвел итоги Конгресса во Львове, и объявил планы на следующий год

15 декабря 2023 17:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский подвел итоги Конгресса во Львове, и объявил планы на следующий год
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги проходившего во Львове Конгресса местных и региональных властей. Глава государства также объявил планы на следующий год.

Об этом говорится в его видеообращении.

Читайте также:

Обращение президента Украины

По словам главы государства, на Конгрессе обсуждались вопросы взаимодействия правительства и местных властей. Также он заявил, что Украина продолжает свою работу во внешней политике.

"Продолжаем нашу работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось. И в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право", — сказал он.

Кроме того, Президент объявил о планах на следующий год. Говорит, что уже запланирована работа на январь следующего года.

"Следующие недели будут тоже активны в нашей внешней политике, и уже начали планировать активность на январь. Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной и чтобы в следующем году мы все могли быть уверены — уверены и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский находится с визитом во Львове, где выступил на заседании во Львове и назвал главную задачу власти. Также глава государства почтил память защитников Украины и возложил цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме