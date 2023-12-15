Зеленский подвел итоги Конгресса во Львове, и объявил планы на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги проходившего во Львове Конгресса местных и региональных властей. Глава государства также объявил планы на следующий год.

Об этом говорится в его видеообращении.

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По словам главы государства, на Конгрессе обсуждались вопросы взаимодействия правительства и местных властей. Также он заявил, что Украина продолжает свою работу во внешней политике.

"Продолжаем нашу работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось. И в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право", — сказал он.

Кроме того, Президент объявил о планах на следующий год. Говорит, что уже запланирована работа на январь следующего года.

"Следующие недели будут тоже активны в нашей внешней политике, и уже начали планировать активность на январь. Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной и чтобы в следующем году мы все могли быть уверены — уверены и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский находится с визитом во Львове, где выступил на заседании во Львове и назвал главную задачу власти. Также глава государства почтил память защитников Украины и возложил цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.