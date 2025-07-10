Конференція із партнерами у Римі - Зеленський підбив підсумки

Зеленський підбив підсумки конференції із партнерами у Римі
Президент України Володимир Зеленський подякував Італії за високий рівень організації Конференції з питань відновлення України — URC 2025, яка відбулася в Римі. Захід об’єднав понад 30 країн, сотні компаній, а також політичних і громадських лідерів з усього світу.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Які результати конференції із партнерами у Римі
За словами Володимира Зеленського, вдалося досягти понад 200 різних домовленостей на більш ніж 10 мільярдів євро:
- Новий пакет європейської підтримки — більш ніж на 2 мільярди євро.
- Програма від Фінляндії на більш ніж 300 мільйонів євро — кошти саме на відбудову.
- Пакет від Нідерландів — 300 мільйонів євро.
- Є готовність Німеччини допомогти з придбанням додаткової системи "Петріот".
Президент наголосив, що конференція приділила увагу не лише фінансово-економічному, а й гуманітарному аспекту відновлення України. Особливо піднімалися питання фізичної, соціальної та ментальної реабілітації населення.
"Ми продовжуємо працювати заради справжнього миру, безпеки та відновлення. Дякую кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною", — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що Києву вдалося домовитися з рядом європейських держав про участь у фінансуванні систем протиповітряної оборони Patriot, які постачаються зі США. За словами глави держави, мова йде не лише про закупівлю самих комплексів, а й про забезпечення України необхідною кількістю ракет до них.
Також ми писали, що український лідер зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення в Італії.
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