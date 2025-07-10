Конференція із партнерами у Римі - Зеленський підбив підсумки

Олена Зеленська, Джорджія Мелоні та Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Італії за високий рівень організації Конференції з питань відновлення України — URC 2025, яка відбулася в Римі. Захід об’єднав понад 30 країн, сотні компаній, а також політичних і громадських лідерів з усього світу.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Які результати конференції із партнерами у Римі

За словами Володимира Зеленського, вдалося досягти понад 200 різних домовленостей на більш ніж 10 мільярдів євро:

Новий пакет європейської підтримки — більш ніж на 2 мільярди євро.

Програма від Фінляндії на більш ніж 300 мільйонів євро — кошти саме на відбудову.

Пакет від Нідерландів — 300 мільйонів євро.

Є готовність Німеччини допомогти з придбанням додаткової системи "Петріот".

Президент наголосив, що конференція приділила увагу не лише фінансово-економічному, а й гуманітарному аспекту відновлення України. Особливо піднімалися питання фізичної, соціальної та ментальної реабілітації населення.

"Ми продовжуємо працювати заради справжнього миру, безпеки та відновлення. Дякую кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною", — підсумував Володимир Зеленський.

Зустріч лідерів на конференції у Римі. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Конференція з питань відновлення України. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Європейські лідери на Конференції з питань відновлення України. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що Києву вдалося домовитися з рядом європейських держав про участь у фінансуванні систем протиповітряної оборони Patriot, які постачаються зі США. За словами глави держави, мова йде не лише про закупівлю самих комплексів, а й про забезпечення України необхідною кількістю ракет до них.

Також ми писали, що український лідер зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення в Італії.