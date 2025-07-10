Конференция с партнерами в Риме - Зеленский подвел итоги

Елена Зеленская, Джорджия Мелони и Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Италию за высокий уровень организации Конференции по вопросам восстановления Украины — URC 2025, которая состоялась в Риме. Мероприятие объединило более 30 стран, сотни компаний, а также политических и общественных лидеров со всего мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Какие результаты конференции с партнерами в Риме

По словам Владимира Зеленского, удалось достичь более 200 различных договоренностей на более чем 10 миллиардов евро:

Новый пакет европейской поддержки — более чем на 2 миллиарда евро.

Программа от Финляндии на более чем 300 миллионов евро — средства именно на восстановление.

Пакет от Нидерландов — 300 миллионов евро.

Есть готовность Германии помочь с приобретением дополнительной системы "Петриот".

Президент подчеркнул, что конференция уделила внимание не только финансово-экономическому, но и гуманитарному аспекту восстановления Украины. Особенно поднимались вопросы физической, социальной и ментальной реабилитации населения.

"Мы продолжаем работать ради настоящего мира, безопасности и восстановления. Спасибо каждому, кто сегодня стоит вместе с Украиной", — подытожил Владимир Зеленский.

Встреча лидеров на конференции в Риме. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Конференция по вопросам восстановления Украины. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Европейские лидеры на Конференции по вопросам восстановления Украины. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киеву удалось договориться с рядом европейских государств об участии в финансировании систем противовоздушной обороны Patriot, которые поставляются из США. По словам главы государства, речь идет не только о закупке самих комплексов, но и об обеспечении Украины необходимым количеством ракет к ним.

Также мы писали, что украинский лидер встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом на полях конференции по восстановлению в Италии.