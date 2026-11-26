Президент Володимир Зеленський та Лариса Брюховецька. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада зустрівся з Ларисою Брюховецькою та передав їй державну нагороду орден Свободи покійного чоловіка. Під час зустрічі Президент згадав внесок В’ячеслава Брюховецького у відродження Києво-Могилянської академії

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Новини.LIVE.

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Зеленський передав дружині Брюховецького державну нагороду

Президент наголосив на значенні діяльності Брюховецького для відновлення університету, розвитку української держави та виховання молодого покоління.

"З ним учора тисячі українців попрощалися біля головного корпусу Києво-Могилянської академії. Завжди шануватимемо, як багато він зробив для відродження Могилянки, для розвитку України й виховання ціннісних поколінь української молоді. Памʼятаємо його незмінно сміливу й активну громадянську позицію. Дякуємо всім, хто працює заради України як заради самого себе", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП

Лариса Брюховецька подякувала за відзнаку та розповіла, що головним результатом роботи її чоловіка вважає покоління українців, яке сформувалося завдяки його діяльності та освітнім ініціативам.

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"Просто без сліз неможливо читати їхні відгуки. Я особисто тішусь і думаю, що він би теж тішився, що вони успішні й багато роблять для України, тому що вони виросли, сформувалися в такому прекрасному середовищі, де панував дух свободи", — сказала вона.

Президент Володимир Зеленський та Лариса Брюховецька. Фото: ОП

Під час зустрічі дружина діяча також подарувала Володимиру Зеленському його книгу "Віктор Петров у двобої з Левіафаном. Біографічні розвідки й літературознавчі констатації". Видання побачило світ торік.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 листопада 2026 року у віці 79 років помер Герой України В’ячеслав Брюховецький. Він був одним із засновників Народного Руху України та відіграв важливу роль у відродженні Києво-Могилянської академії, де став першим ректором, а згодом — президентом.

Раніше глава Офісу Президента Кирило Буданов висловився про смерть В’ячеслава Брюховецького, назвавши її значною втратою для українського суспільства. Він наголосив, що діяльність освітянина мала важливе значення для майбутнього країни, зокрема завдяки відродженню Києво-Могилянської академії. За словами Буданова, університет став осередком вільної думки, науки та підготовки нових поколінь інтелектуалів.