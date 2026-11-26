Президент Владимир Зеленский и Лариса Брюховецкая. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября встретился с Ларисой Брюховецкой и передал ей государственную награду орден Свободы покойного мужа. В ходе встречи Президент вспомнил вклад Вячеслава Брюховецкого в возрождение Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает Новини.LIVE.

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Зеленский вручил супруге Брюховецкого государственную награду

Президент подчеркнул значение деятельности Брюховецкого для восстановления университета, развития украинского государства и воспитания молодого поколения.

"Вчера тысячи украинцев простились с ним у главного корпуса Киево-Могилянской академии. Мы всегда будем чтить то, как много он сделал для возрождения Могилянки, для развития Украины и воспитания ценностно ориентированных поколений украинской молодежи. Помним его неизменно смелую и активную гражданскую позицию. Благодарим всех, кто работает ради Украины так же, как ради самого себя", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП

Лариса Брюховецкая поблагодарила за награду и рассказала, что главным результатом работы своего мужа считает поколение украинцев, сформировавшееся благодаря его деятельности и образовательным инициативам.

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"Просто без слёз невозможно читать их отзывы. Я лично радуюсь и думаю, что он бы тоже радовался, что они успешны и много делают для Украины, потому что они выросли, сформировались в такой прекрасной среде, где царил дух свободы", — сказала она.

Президент Владимир Зеленский и Лариса Брюховецкая. Фото: ОП

Во время встречи супруга деятеля также подарила Владимиру Зеленскому его книгу "Виктор Петров в поединке с Левиафаном. Биографические очерки и литературоведческие констатации". Издание вышло в свет в прошлом году.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 ноября 2026 года в возрасте 79 лет скончался Герой Украины Вячеслав Брюховецкий. Он был одним из основателей Народного Руха Украины и сыграл важную роль в возрождении Киево-Могилянской академии, где стал первым ректором, а впоследствии — президентом.

Ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался о смерти Вячеслава Брюховецкого, назвав ее значительной утратой для украинского общества. Он подчеркнул, что деятельность педагога имела важное значение для будущего страны, в частности благодаря возрождению Киево-Могилянской академии. По словам Буданова, университет стал центром свободной мысли, науки и подготовки новых поколений интеллектуалов.