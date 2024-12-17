Зеленський назвав які програми реалізували для соцзахисту українців в 2024 році

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

В Україні у вівторок, 17 грудня, відбулася підсумкова зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад за результатами 2024 року. Під час неї Президент України Володимир Зеленський назвав ключові програми, які вдалося реалізувати впродовж 2024 року.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу.

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"Є програми, які ми розпочали і будемо продовжувати наступного року. Є досягнення наших людей, нашого вітчизняного виробництва, які надзвичайно значущі, зокрема для оборони, для фронту, для захисту неба. Є зовнішньополітична робота нашої держави, у якій потрібна взаємодія з вами на рівні спілкування з громадами та регіонами країн-партнерів", — сказав Володимир Зеленський.

Українці отримують допомогу

Зеленський розповів, що в Україні вже успішно працює програма "Тепла зима" за якою українці можуть отримати додаткові кошти і додав, що дана програма буде масштабуватися і в 2025 році.

Він зауважив, що тільки програма "єПідтримка" вже за кілька тижнів охопила понад 9 млн українців, а сума сплачених коштів за нею становить 6 млрд гривень.

"Діють програми "єВідновлення", "єОселя", є програма підтримки для ветеранів. Програми підтримки енергостійкості, українська програма "Національний кешбек" та інші програми підтримки українських виробників", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до США та Європи із закликом надати засоби ППО для захисту українського неба. Стала відома точна кількість, якої не вистачає для повноцінного захисту.

Також сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство.