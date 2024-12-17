Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: rada.gov.ua

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосували 247 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 17 грудня.

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Інститут множинного громадянства

За словами Железняка до другого читання парламентарі повинні врахувати пропозиції і зауваження. Зокрема, свої рекомендації надасть Світовий Конгрес Українців.

Також нардепи окремим голосуванням доручили запитати думку Конституційного суду щодо цього закону.

У серпні цього року Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Такий інститут дасть можливість забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну. Про це йдеться у пояснювальній записці.

Раніше ми писали, що українці масово відмовляються від українських паспортів за кордоном. Це загрожує справжньою демографічною катастрофою для країни.