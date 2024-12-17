Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве
Верховная Рада поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 247 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 17 декабря.
Институт множественного гражданства
По словам Железняка, ко второму чтению парламентарии должны учесть предложения и замечания. В частности, свои рекомендации предоставит Всемирный Конгресс Украинцев.
Также нардепы отдельным голосованием поручили спросить мнение Конституционного суда по этому закону.
В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Такой институт позволит обеспечить условия для возвращения граждан, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Об этом говорится в пояснительной записке.
Ранее мы писали, что украинцы массово отказываются от украинских паспортов за границей. Это чревато настоящей демографической катастрофой для страны.
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