Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 247 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 17 декабря.

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Результаты голосования. Фото: скриншот

Институт множественного гражданства

По словам Железняка, ко второму чтению парламентарии должны учесть предложения и замечания. В частности, свои рекомендации предоставит Всемирный Конгресс Украинцев.

Также нардепы отдельным голосованием поручили спросить мнение Конституционного суда по этому закону.

В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Такой институт позволит обеспечить условия для возвращения граждан, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Об этом говорится в пояснительной записке.

Ранее мы писали, что украинцы массово отказываются от украинских паспортов за границей. Это чревато настоящей демографической катастрофой для страны.