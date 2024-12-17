Зеленский назвал какие программы реализовали для соцзащиты украинцев в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Украине во вторник, 17 декабря, прошла итоговая встреча Конгресса местных и региональных властей по результатам 2024 года. В ходе нее Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые программы, которые удалось реализовать в течение 2024 года.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге.

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"Есть программы, которые мы начали и будем продолжать в следующем году. Есть достижения наших людей, нашего отечественного производства, которые чрезвычайно значимы, в частности для обороны, для фронта, для защиты неба. Есть внешнеполитическая работа нашего государства, в которой нужно взаимодействие с вами на уровне общения с общинами и регионами стран-партнеров", — сказал Владимир Зеленский.

Украинцы получают помощь

Зеленский рассказал, что в Украине уже успешно работает программа "Теплая зима", по которой украинцы могут получить дополнительные средства и добавил, что данная программа будет масштабироваться и в 2025 году.

Он отметил, что только программа "єПідтримка" уже через несколько недель охватила более 9 млн украинцев, а сумма уплаченных средств по ней составляет 6 млрд гривен.

"Действуют программы "єВідновлення", "єОселя, есть программа поддержки для ветеранов. Программы поддержки энергостойкости, украинская программа "Национальный кэшбек" и другие программы поддержки украинских производителей", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский обратился в США и Европу с призывом предоставить средства ПВО для защиты украинского неба. Стало известно точное количество, которого не хватает для полноценной защиты.

Также сегодня, 17 декабря, Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве.