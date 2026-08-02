Зеленський оцінив роботу Повітряних сил: рівень збиття дронів перевищує 90%

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Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Повітряні сили стали ключовою складовою оборони держави, яка реально визначає перебіг війни. Завдяки мужності воїнів та підтримці міжнародних партнерів Україна не віддала своє небо російським окупантам та змогла розвинути бойову авіацію і протиповітряну оборону. Глава держави наголосив, що захисники неба щодня демонструють усьому світу неймовірну майстерність, знищуючи ворожі літаки, крилаті ракети та більше 90% ударних безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний виступ Президента України Володимира Зеленського.

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