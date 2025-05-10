Україна має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна має тісну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про комунікацію як з президентом Дональдом Трампом, так і його командою.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі представників "Коаліції рішучих" у Києві в суботу, 10 травня.

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Комунікація з Трампом

Зеленський заявив, що Україна підтримує постійний зв’язок зі США на всіх рівнях. За його словами, це стосується як безпосередньої комунікації з американським лідером, так і регулярної взаємодії між командами.

"Ми на різних рівнях працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Україна має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом і зв’язок з його командою. Ми дуже дякуємо за це", — наголосив глава держави.

Президент також розповів, що українські партнери перебувають у постійному контакті з Вашингтоном, і додав, що 10 травня відбулася розмова з Трампом, у межах якої було узгоджено спільні підходи та подальші кроки щодо досягнення миру.

"Повне безумовне припинення вогню дуже потрібно", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Україна готова до 30-денного режиму тиші, який може розпочатися вже в понеділок, 12 травня.

Водночас міжнародна ініціатива "Коаліція рішучих" веде щоденну роботу з партнерами над пропозицією щодо створення військового контингенту.