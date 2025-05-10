Украина имеет очень продуктивный диалог с президентом Трампом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина имеет тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Речь идет как о коммуникации с президентом Дональдом Трампом, так и его командой.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи представителей "Коалиции решительных" в Киеве в субботу, 10 мая.

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Коммуникация с Трампом

Зеленский заявил, что Украина поддерживает постоянную связь с США на всех уровнях. По его словам, это касается как непосредственной коммуникации с американским лидером, так и регулярного взаимодействия между командами.

"Мы на разных уровнях работаем с Соединенными Штатами Америки. Украина имеет очень продуктивный диалог с президентом Трампом и связь с его командой. Мы очень благодарны за это", — подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что украинские партнеры находятся в постоянном контакте с Вашингтоном, и добавил, что 10 мая состоялся разговор с Трампом, в рамках которого были согласованы общие подходы и дальнейшие шаги по достижению мира.

"Полное безусловное прекращение огня очень нужно", — подытожил Зеленский.

Напомним, Украина готова к 30-дневному режиму тишины, который может начаться уже в понедельник, 12 мая.

В то же время международная инициатива "Коалиция решительных" ведет ежедневную работу с партнерами над предложением о создании военного контингента.