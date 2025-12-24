Зеленський висловився про ефективність ракет Нептун і Фламінго

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна демонструє покращення результатів у застосуванні власних ракетних розробок. Зокрема, зростає ефективність ракет "Нептун" і "Фламінго".

Про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.

Зеленський висловився про ефективність українських ракет

Президент відзначив, що влучність "Нептуна" та "Фламінго" значно покращилася.

"Відсоток влучань "Нептунів" став дуже хороший. Був хороший, став дуже хороший. Відсоток "Фламінго" зараз покращився. Було останнє використання. Було, що 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило "рускоє" ППО", — зазначив Зеленський.

Президент також згадав ракету "Рута", яку Україна виробляє у співпраці з іноземними партнерами. За його словами, ця розробка показала позитивні результати, однак її кількість наразі обмежена.

"Хороша ракета, у нас було вдале застосування, але їх поки що мало. Питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни — ось що потрібно", — сказав Зеленський.

