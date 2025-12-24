Видео
Зеленский оценил эффективность ударов "Нептунами" и "Фламинго"

Зеленский оценил эффективность ударов "Нептунами" и "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 14:43
Зеленский высказался об эффективности ракет Нептун и Фламинго
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина демонстрирует улучшение результатов в применении собственных ракетных разработок. В частности, растет эффективность ракет "Нептун" и "Фламинго".

Об этом глава государства сказал во время общения с прессой.

Читайте также:

Зеленский высказался об эффективности украинских ракет

Президент отметил, что меткость "Нептуна" и "Фламинго" значительно улучшилась.

"Процент попаданий "Нептунов" стал очень хороший. Был хороший, стал очень хороший. Процент "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование. Было, что 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило "русское" ПВО", — отметил Зеленский.

Президент также упомянул ракету "Рута", которую Украина производит в сотрудничестве с иностранными партнерами. По его словам, эта разработка показала положительные результаты, однако ее количество пока ограничено.

"Хорошая ракета, у нас было удачное применение, но их пока мало. Вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели — вот что нужно", — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ответил, достаточно ли в Украине дронов-перехватчиков.

А также стало известно, что украинская оборонная промышленность планирует выход на европейский рынок.

Владимир Зеленский война в Украине Нептун производство оружия ракета Фламинго
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
