Зеленский высказался об эффективности ракет Нептун и Фламинго

Зеленский оценил эффективность ударов "Нептунами" и "Фламинго"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина демонстрирует улучшение результатов в применении собственных ракетных разработок. В частности, растет эффективность ракет "Нептун" и "Фламинго".
Об этом глава государства сказал во время общения с прессой.
Зеленский высказался об эффективности украинских ракет
Президент отметил, что меткость "Нептуна" и "Фламинго" значительно улучшилась.
"Процент попаданий "Нептунов" стал очень хороший. Был хороший, стал очень хороший. Процент "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование. Было, что 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило "русское" ПВО", — отметил Зеленский.
Президент также упомянул ракету "Рута", которую Украина производит в сотрудничестве с иностранными партнерами. По его словам, эта разработка показала положительные результаты, однако ее количество пока ограничено.
"Хорошая ракета, у нас было удачное применение, но их пока мало. Вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели — вот что нужно", — сказал Зеленский.
