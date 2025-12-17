Видео
Главная Новости дня Федирко анонсировал выход украинской оборонки в Европу

Федирко анонсировал выход украинской оборонки в Европу

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 16:34
Украинская оборонка укрепляет позиции в Европе - Федирко
Игорь Федирко. Фото: Facebook Игоря Федирко

Украинская оборонная промышленность готовится сделать важный шаг на европейском рынке. Это будет способствовать развитию технологического экспорта Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко во время немецко-украинского экономического форума в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинская оборонка укрепляет позиции в Европе

Этот проект реализуется при поддержке Президента Украины и объединяет как государственные, так и частные оборонные предприятия.

По словам Федирко, новые представительства помогут европейским партнерам налаживать коммуникацию, сотрудничать и работать непосредственно с украинскими производителями вооружения.

Ожидается, что при благоприятных условиях офисы могут начать работу уже в конце зимы или в начале весны следующего года.

Напомним, что до этого Федирко сообщил, что будущий офис оборонной индустрии будет консолидировать производителей вооружения не только в Украине, но и в Европе.

А до этого исполнительный директор Украинского совета оружейников заявил, что ВСУ активно наращивают количество и качество дронов-перехватчиков.

оружие Европа экспорт война в Украине производство оружия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
