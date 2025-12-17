Будущий офис оборонной индустрии станет хабом для ЕC - Федирко

Игорь Федирко. Фото: Федирко/Facebook

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил о том, что будущий офис оборонной индустрии станет платформой, которая консолидирует производителей вооружения не только в Украине, но и в Европе.

Об этом Федирко сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Сотрудничество с европейскими производителями

По словам Федирко, в офис смогут обращаться как украинские, так и европейские компании. Украинская оборонная индустрия и их европейские коллеги могут использовать хаб для поиска партнеров, налаживания сотрудничества и фасилитации процессов непосредственно на территории ЕС.

"Относительно того, чтобы нашли партнера, или фасилитировали определенные процессы уже непосредственно на территории Европы — потому что мы понимаем, что она очень разная. Каждые страны имеют совершенно разные процессы по закупкам, по сотрудничеству, по защите IP. То есть это все надо знать, уметь использовать", — отметил Федирко.

Федирко отметил, что украинский бизнес в оборонной сфере должен еще научиться быть понятным для европейского рынка.

Напомним, что в Украине создано до пяти серийных образцов дронов-перехватчиков — их эффективность постоянно растет. Украинские разработчики систем ПВО сделали ставку на модульный подход.

Ранее мы также информировали, что Украина будет производить дроны вместе с Нидерландами — они предоставят нашей стране финансовую поддержку. На следующий год предусмотрено выделение 3,5 млрд. евро.