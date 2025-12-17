Майбутній офіс оборонної індустрії стане хабом для ЄC — Федірко

Ігор Федірко. Фото: Федірко/Facebook

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив про те, що майбутній офіс оборонної індустрії стане платформою, що консолідує виробників озброєння не тільки в України, а й і у Європі.

Про це Федірко повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Співпраця з європейськими виробниками

За словами Федірко, до офісу зможуть звертатися як українські, так і європейські компанії. Українська оборонна індустрія та їх європейські колеги можуть використовувати хаб для пошуку партнерів, налагодження співпраці та фасилітації процесів безпосередньо на території ЄС.

"Щодо того, щоб знайшли партнера, або фасилювали певні процеси вже безпосередньо на території Європи — бо ми розуміємо, що вона дуже різна. Кожні країни мають абсолютно різні процеси по закупівлях, по співпраці, по захисту IP. Тобто це все треба знати, вміти використовувати", — зазначив Федірко.

Федірко наголосив, що українській бізнес в оборонній сфері має ще навчитися бути зрозумілим для європейського ринку.

Нагадаємо, що в Україні створено до п’яти серійних зразків дронів-перехоплювачів — їх ефективність постійно зростає. Українські розробники систем ППО зробили ставку на модульний підхід.

Раніше ми також інформували, що Україна вироблятиме дрони разом з Нідерландами — вони нададуть нашій країні фінансову підтримку. На наступний рік передбачено виділення 3,5 млрд євро.