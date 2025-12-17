Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федірко анонсував вихід української оборонки у Європу

Федірко анонсував вихід української оборонки у Європу

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 16:34
Українська оборонка зміцнює позиції в Європі - Федірко
Ігор Федірко. Фото: Facebook Ігоря Федірка

Українська оборонна промисловість готується зробити важливий крок на європейському ринку. Це сприятиме розвитку технологічного експорту України.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко під час німецько-українського економічного форуму у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українська оборонка зміцнює позиції в Європі

Цей проєкт реалізується за підтримки Президента України і об’єднує як державні, так і приватні оборонні підприємства. 

За словами Федірка, нові представництва допоможуть європейським партнерам налагоджувати комунікацію, співпрацювати та працювати безпосередньо з українськими виробниками озброєння.

Очікується, що за сприятливих умов офіси можуть розпочати роботу вже наприкінці зими або на початку весни наступного року.

Нагадаємо, що до цього Федірко повідомив, що майбутній офіс оборонної індустрії буде консолідувати виробників озброєння не тільки в України, а й і у Європі. 

А до цього виконавчий директор Української ради зброярів заявив, що ЗСУ активно нарощують кількість та якість дронів-перехоплювачів.

зброя Європа експорт війна в Україні виробництво зброї
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації