Українська оборонка зміцнює позиції в Європі - Федірко

Ігор Федірко. Фото: Facebook Ігоря Федірка

Українська оборонна промисловість готується зробити важливий крок на європейському ринку. Це сприятиме розвитку технологічного експорту України.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко під час німецько-українського економічного форуму у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

Українська оборонка зміцнює позиції в Європі

Цей проєкт реалізується за підтримки Президента України і об’єднує як державні, так і приватні оборонні підприємства.

За словами Федірка, нові представництва допоможуть європейським партнерам налагоджувати комунікацію, співпрацювати та працювати безпосередньо з українськими виробниками озброєння.

Очікується, що за сприятливих умов офіси можуть розпочати роботу вже наприкінці зими або на початку весни наступного року.

