Зеленський оголосив про другий пакет PURL від Нідерландів

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 21:32
Нідерланди погодили другий пакет PURL — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив про нове рішення Нідерландів, які виділили другий пакет допомоги Україні в межах програми PURL. Кошти спрямують на закупівлю американської зброї, зокрема систем ППО та винищувачів F-16.

Про це глава держави повідомив у Telegram в понеділок, 1 грудня.

Читайте також:

Зеленський розповів про нову підтримку Нідерландів

Нідерланди погодили новий пакет підтримки у межах програми PURL, яка дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння для України. За словами президента, це рішення є "дуже корисним" та суттєво посилює українську оборону.

"Дуже корисне рішення Нідерландів — уже другий пакет у межах програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Зокрема, це надзвичайно корисні засоби ППО та літаки F-16, які рятують життя наших людей, збиваючи російські ракети, та інша зброя і обладнання, які нам допомагають", — розповів Зеленський.

Перший пакет підтримки Нідерландів становив 500 мільйонів доларів, а новий транш додає ще 250 мільйонів. Президент підкреслив, що йдеться не лише про ППО та винищувачі, а й про інше обладнання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили гарантії безпеки та перемир'я під час зустрічі у Парижі.

А також президент України провів розмову з лідером Фінляндії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
