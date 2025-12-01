Нідерланди погодили другий пакет PURL — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив про нове рішення Нідерландів, які виділили другий пакет допомоги Україні в межах програми PURL. Кошти спрямують на закупівлю американської зброї, зокрема систем ППО та винищувачів F-16.

Про це глава держави повідомив у Telegram в понеділок, 1 грудня.

Зеленський розповів про нову підтримку Нідерландів

Нідерланди погодили новий пакет підтримки у межах програми PURL, яка дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння для України. За словами президента, це рішення є "дуже корисним" та суттєво посилює українську оборону.

"Дуже корисне рішення Нідерландів — уже другий пакет у межах програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Зокрема, це надзвичайно корисні засоби ППО та літаки F-16, які рятують життя наших людей, збиваючи російські ракети, та інша зброя і обладнання, які нам допомагають", — розповів Зеленський.

Перший пакет підтримки Нідерландів становив 500 мільйонів доларів, а новий транш додає ще 250 мільйонів. Президент підкреслив, що йдеться не лише про ППО та винищувачі, а й про інше обладнання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили гарантії безпеки та перемир'я під час зустрічі у Парижі.

А також президент України провів розмову з лідером Фінляндії.