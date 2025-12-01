Видео
Зеленский объявил о втором пакете PURL от Нидерландов

Зеленский объявил о втором пакете PURL от Нидерландов

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 21:32
Нидерланды согласовали второй пакет PURL — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом решении Нидерландов, которые выделили второй пакет помощи Украине в рамках программы PURL. Средства направят на закупку американского оружия, в частности систем ПВО и истребителей F-16.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 1 декабря.

Читайте также:

Зеленский рассказал о новой поддержке Нидерландов

Нидерланды согласовали новый пакет поддержки в рамках программы PURL, которая позволяет союзникам финансировать закупку американского вооружения для Украины. По словам президента, это решение является "очень полезным" и существенно усиливает украинскую оборону.

"Очень полезное решение Нидерландов — уже второй пакет в рамках программы PURL, которая позволяет покупать американское оружие. В частности, это чрезвычайно полезные средства ПВО и самолеты F-16, которые спасают жизни наших людей, сбивая российские ракеты, и другое оружие и оборудование, которые нам помогают", — рассказал Зеленский.

Первый пакет поддержки Нидерландов составил 500 миллионов долларов, а новый транш добавляет еще 250 миллионов. Президент подчеркнул, что речь идет не только о ПВО и истребителях, но и о другом оборудовании.

Напомним, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили гарантии безопасности и перемирие во время встречи в Париже.

А также президент Украины провел разговор с лидером Финляндии.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
