Зеленський: оголосити перемир'я краще, ніж воювати 10-20 років

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про доцільність оголошення припинення вогню заради збереження життів українців замість ведення багаторічних бойових дій. Наразі Україна демонструє чітке прагнення до якнайшвидшого досягнення миру, а не до тривалого затягування цього виснажливого збройного протистояння. Проте Російська Федерація досі не показує жодного реального бажання зупинити свою агресію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського американській блогерці Лорі Лумер.

Позиція України щодо припинення вогню

Глава держави наголосив на важливості дипломатичного шляху завершення війни та порятунку людей від щоденних обстрілів окупантів.

"Якби ми могли зупинити війну завтра та досягти припинення вогню, це було б краще, ніж боротися ще 10 чи 20 років за перемогу, продовжуючи втрачати наших людей. Припинення вогню – це краще", — підкреслив Володимир Зеленський.

Поступові переговори та особисті зустрічі дозволили детально донести цю мирну стратегію до вищого політичного керівництва Сполучених Штатів Америки.

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Ставлення Трампа до війни в Україні

Останнім часом президент США Дональд Трамп суттєво переглянув свої попередні погляди стосовно конфлікту та почав більше довіряти Києву.

"Я думаю, президент зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що мы справді хочемо миру. Раніше лунали голоси, що Україна не хоче зупиняти війну… Я не знаю точно, коли це сталося, можливо, в Римі. Але крок за кроком я намагався пояснити нашу позицію, і я думаю, що він мене дуже добре зрозумів", — заявив український лідер.

Як писали Новини.LIVE раніше, американська блогерка Лора Лумер визнала, що була жертвою російської пропаганди та поширювала кремлівські наративи про Україну. За її словами, вона потрапила під вплив пропаганди через блокування в США, після чого російський телеканал RT надавав їй майданчик для виступів, створивши ілюзію підтримки свободи слова.

Також Новини.LIVE повідомляли про загрозу масштабних повітряних ударів з боку Російської Федерації. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив, що окупанти підготували ракети і можуть атакувати Україну протягом найближчих 48 годин.