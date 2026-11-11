Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Копенгагені відповів на запитання про військову допомогу Стокгольма. Він повідомив про переговори щодо винищувачів Gripen і пояснив, чому Україна зацікавлена в якнайшвидшому посиленні авіаційної складової протиповітряної оборони.

Про це стало відомо з трансляції спілкування Зеленського з медіа, передає Новини.LIVЕ.

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Коли Україна може отримати Gripen

Говорячи про підтримку з боку Швеції, президент зазначив, що Україна порушує питання про передання Gripen. За його словами, винищувачі можуть прибути у січні-лютому 2027 року. Українська сторона просить прискорити постачання.

"Подивимося, як Gripen працюватимуть проти шахедів. Ми розраховуємо на них", — сказав глава держави.

Чому Україні потрібні додаткові F-16

Окремо Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше американських винищувачів F-16. Значна частина наявних літаків перебуває на ремонті через їхній вік.

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"Вони хороші, дуже швидкі й можуть знищувати реактивні шахеди. Ми використовуємо їх, і ми вдячні країнам, які нам їх надали: Данії, Норвегії... У розмовах зі Швецією ми піднімаємо питання Gripen", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що Повітряні сили України реформують за західним зразком і готує універсальні авіабази, які зможуть приймати різні типи літаків, зокрема шведські Gripen. Крім того, планується модернізація наявних американських винищувачів за участю виробника Lockheed Martin.

Також Новини.LIVЕ писали про те, що 11 листопада під час візиту до Данії Володимир Зеленський обговорив із партнерами роботу над європейською системою протибалістичного захисту FREYJA. Президент висловив сподівання, що перші випробування цієї системи відбудуться вже взимку.