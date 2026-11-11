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Главная Новости дня Зеленский ожидает прибытия истребителей Gripen в Украину зимой

Зеленский ожидает прибытия истребителей Gripen в Украину зимой

Ua ru
11 ноября 2026 17:41
Зеленский назвал сроки прибытия истребителей Gripen в Украину Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Копенгагене ответил на вопрос о военной помощи со стороны Стокгольма. Он сообщил о переговорах по поводу истребителей Gripen и объяснил, почему Украина заинтересована в скорейшем укреплении авиационной составляющей противовоздушной обороны.

Об этом стало известно из трансляции общения Зеленского с представителями СМИ, передает Новини.LIVЕ.

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Когда Украина может получить Gripen

Говоря о поддержке со стороны Швеции, президент отметил, что Украина поднимает вопрос о передаче Gripen. По его словам, истребители могут прибыть в январе-феврале 2027 года. Украинская сторона просит ускорить поставки.

"Посмотрим, как Gripen будут действовать против шахидов. Мы рассчитываем на них", — сказал глава государства.

Почему Украине нужны дополнительные F-16

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украине нужно больше американских истребителей F-16. Значительная часть имеющихся самолетов находится на ремонте из-за их возраста.

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"Они хороши, очень быстры и могут уничтожать реактивные шахиды. Мы используем их и благодарны странам, которые нам их предоставили: Дании, Норвегии... В переговорах со Швецией мы поднимаем вопрос о Gripen", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что Воздушные силы Украины реформируются по западному образцу и готовят универсальные авиабазы, которые смогут принимать различные типы самолетов, в частности шведские Gripen. Кроме того, планируется модернизация имеющихся американских истребителей при участии производителя Lockheed Martin.

Также Новини.LIVЕ писали о том, что 11 ноября во время визита в Данию Владимир Зеленский обсудил с партнерами работу над европейской системой противоракетной обороны FREYJA. Президент выразил надежду, что первые испытания этой системы состоятся уже зимой.

Владимир Зеленский Швеция зима истребитель Gripen
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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