Про що говорили Зеленський і Стубб — деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили координацію дій та актуальні сигнали, що надходять від партнерів. За словами українського лідера, обидві сторони обмінялися оцінками дипломатичних перспектив і узгодили позиції.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Розмова Зеленського зі Стуббом

У своїй заяві глава держави розповів, що поспілкувався з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, подякувавши йому за підтримку України та регулярну координацію між країнами. Зеленський зазначив, що сторони обмінялися інформацією щодо окремих аспектів позиції Росії та поточних дипломатичних можливостей, а також обговорили майбутні кроки української делегації під час перемовин у Сполучених Штатах.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", — зазначив Зеленський

Зеленський наголосив, що повідомив Олександра Стубба про сигнали, отримані від американської сторони, й підкреслив важливість єдиного бачення серед партнерів щодо необхідності тиску саме на Росію як на джерело війни. Він додав, що наступний тиждень буде насиченим роботою з європейськими союзниками, а узгодженість позицій може стати ключем до реального прогресу в напрямку миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 25 листопада провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Раніше ми також інформували, що Зеленський оголосив про консультації з європейськими партнерами, зокрема провівши перемовини зі Стуббом, прем’єром Португалії Антоніо Коштою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою.