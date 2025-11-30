Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив зі Стуббом підготовку до перемовин

Зеленський обговорив зі Стуббом підготовку до перемовин

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 13:22
Про що говорили Зеленський і Стубб — деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили координацію дій та актуальні сигнали, що надходять від партнерів. За словами українського лідера, обидві сторони обмінялися оцінками дипломатичних перспектив і узгодили позиції.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського зі Стуббом

У своїй заяві глава держави розповів, що поспілкувався з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, подякувавши йому за підтримку України та регулярну координацію між країнами. Зеленський зазначив, що сторони обмінялися інформацією щодо окремих аспектів позиції Росії та поточних дипломатичних можливостей, а також обговорили майбутні кроки української делегації під час перемовин у Сполучених Штатах.

Зеленський обговорив зі Стуббом підготовку до перемовин - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", — зазначив Зеленський

Зеленський наголосив, що повідомив Олександра Стубба про сигнали, отримані від американської сторони, й підкреслив важливість єдиного бачення серед партнерів щодо необхідності тиску саме на Росію як на джерело війни. Він додав, що наступний тиждень буде насиченим роботою з європейськими союзниками, а узгодженість позицій може стати ключем до реального прогресу в напрямку миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 25 листопада провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Раніше ми також інформували, що Зеленський оголосив про консультації з європейськими партнерами, зокрема провівши перемовини зі Стуббом, прем’єром Португалії Антоніо Коштою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Володимир Зеленський Фінляндія мирний план мирні переговори Александр Стубб
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації