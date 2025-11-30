О чем говорили Зеленский и Стубб - детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Финляндии Александром Стуббом, во время которого обсудили координацию действий и актуальные сигналы, поступающие от партнеров. По словам украинского лидера, обе стороны обменялись оценками дипломатических перспектив и согласовали позиции.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 30 ноября.

Разговор Зеленского со Стуббом

В своем заявлении глава государства рассказал, что пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом, поблагодарив его за поддержку Украины и регулярную координацию между странами. Зеленский отметил, что стороны обменялись информацией об отдельных аспектах позиции России и текущих дипломатических возможностей, а также обсудили будущие шаги украинской делегации во время переговоров в Соединенных Штатах.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", - отметил Зеленский

Зеленский отметил, что сообщил Александру Стуббу о сигналах, полученных от американской стороны, и подчеркнул важность единого видения среди партнеров о необходимости давления именно на Россию как на источник войны. Он добавил, что следующая неделя будет насыщенной работой с европейскими союзниками, а согласованность позиций может стать ключом к реальному прогрессу в направлении мира.

Ранее мы также информировали, что Зеленский объявил о консультациях с европейскими партнерами, в частности проведя переговоры со Стуббом, премьером Португалии Антонио Коштой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.