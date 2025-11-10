Відео
Зеленський обговорив зі спікеркою парламенту Сербії співпрацю

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 19:49
Оновлено: 19:57
Зеленський обговорив зі спікеркою парламенту Сербії співпрацю
Володимир Зеленський та Ана Брнабич. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 10 листопада, провів зустріч зі спікеркою парламенту Сербії Аною Брнабич. Зокрема, сторони обговорили співпрацю.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Брнабич

Ключовою темою розмови був процес європейської інтеграції. Зеленський зауважив, що це є стратегічною метою для обох країн.

Крім того, сторони говорили також про міждержавну співпрацю та партнерство заради регіональної безпеки.

"Дякую Сербії за підтримку територіальної цілісності України. Дякую першій леді Сербії за участь у самітах перших леді та джентльменів і увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія. Це дуже важливе питання для України, і ми цінуємо підтримку", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що існує ризик поширення російської війни на країни Європи.

Також нещодавно глава держави провів розмову з лідером Румунії Нікушором Даном. Зокрема, сторони обговорили дипломатичну ситуацію.

Володимир Зеленський Сербія Україна політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
