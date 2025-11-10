Зеленский обсудил со спикером парламента Сербии сотрудничество
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 10 ноября, провел встречу со спикером парламента Сербии Аной Брнабич. В частности, стороны обсудили сотрудничество.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Встреча Зеленского с Брнабич
Ключевой темой разговора был процесс европейской интеграции. Зеленский отметил, что это является стратегической целью для обеих стран.
Кроме того, стороны говорили также о межгосударственном сотрудничестве и партнерстве ради региональной безопасности.
"Спасибо Сербии за поддержку территориальной целостности Украины. Спасибо первой леди Сербии за участие в саммитах первых леди и джентльменов и внимание к проблеме украинских детей, которых похитила Россия. Это очень важный вопрос для Украины, и мы ценим поддержку", — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский заявил, что существует риск распространения российской войны на страны Европы.
Также недавно глава государства провел разговор с лидером Румынии Никушором Даном. В частности, стороны обсудили дипломатическую ситуацию.
Читайте Новини.LIVE!