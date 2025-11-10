Видео
Зеленский обсудил со спикером парламента Сербии сотрудничество

Дата публикации 10 ноября 2025 19:49
обновлено: 20:26
Владимир Зеленский и Ана Брнабич. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 10 ноября, провел встречу со спикером парламента Сербии Аной Брнабич. В частности, стороны обсудили сотрудничество.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Встреча Зеленского с Брнабич

Ключевой темой разговора был процесс европейской интеграции. Зеленский отметил, что это является стратегической целью для обеих стран.

Кроме того, стороны говорили также о межгосударственном сотрудничестве и партнерстве ради региональной безопасности.

"Спасибо Сербии за поддержку территориальной целостности Украины. Спасибо первой леди Сербии за участие в саммитах первых леди и джентльменов и внимание к проблеме украинских детей, которых похитила Россия. Это очень важный вопрос для Украины, и мы ценим поддержку", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский заявил, что существует риск распространения российской войны на страны Европы.

Также недавно глава государства провел разговор с лидером Румынии Никушором Даном. В частности, стороны обсудили дипломатическую ситуацию.

Владимир Зеленский Сербия Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
