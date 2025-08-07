Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з військовими удари углиб Росії — деталі

Зеленський обговорив з військовими удари углиб Росії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 14:54
Україна визначила нові пріоритети для далекобійної зброї — Зеленський
Нарада у кабінеті Володимира Зеленського. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради  для аналізу результатів останніх українських далекобійних ударів по території ворога. Йдеться про цілеспрямовані атаки на військові об’єкти, логістику та елементи воєнної економіки агресора у відповідь на обстріли українських міст.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Читайте також:

Зеленський провів нараду із ЗСУ, СБУ, РНБО та Міноборони

До обговорення були залучені представники Збройних Сил України, Служби безпеки України, міністр оборони та секретар Ради національної безпеки і оборони. За словами президента, учасники наради доповіли про досягнення уражень на території Росії, а також співвідношення вартості ударів до їхніх результатів й про те, як це впливає на спроможності агресора продовжувати війну.

Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Зеленський наголосив, що Україна все краще балансує між витратами на далекобійну зброю та отриманими ефектами. 

"Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", — повідомив Зеленський.  

Окремо президент зазначив, що були визначені нові пріоритети як для продовження завдання далекобійних ударів,  так і для розвитку українських оборонних виробництв.

"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!" — підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, Володимир Зеленський має намір переговорити з представниками країн-партнерів

Відомо, що президент вже обговорив з канцлером Німеччини питання миру в Україні та її Євроінтеграцію. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
