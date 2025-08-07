Украина определила новые приоритеты для дальнобойного оружия — Зеленский

Зеленский обсудил с военными удары вглубь России — детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания для анализа результатов последних украинских дальнобойных ударов по территории врага. Речь идет о целенаправленных атаках на военные объекты, логистику и элементы военной экономики агрессора в ответ на обстрелы украинских городов.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский провел совещание с ВСУ, СБУ, СНБО и Минобороны
К обсуждению были привлечены представители Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны. По словам президента, участники совещания доложили о достижении поражений на территории России, а также соотношение стоимости ударов к их результатам и о том, как это влияет на способности агрессора продолжать войну.
Зеленский отметил, что Украина все лучше балансирует между затратами на дальнобойное оружие и полученными эффектами.
"Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями. Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", — сообщил Зеленский.
Отдельно президент отметил, что были определены новые приоритеты как для продолжения нанесения дальнобойных ударов, так и для развития украинских оборонных производств.
"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня, 7 августа, Владимир Зеленский намерен переговорить с представителями стран-партнеров.
Известно, что президент уже обсудил с канцлером Германии вопросы мира в Украине и ее Евроинтеграцию.
