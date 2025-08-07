Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с военными удары вглубь России — детали

Зеленский обсудил с военными удары вглубь России — детали

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 14:54
Украина определила новые приоритеты для дальнобойного оружия — Зеленский
Совещание в кабинете Владимира Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания для анализа результатов последних украинских дальнобойных ударов по территории врага. Речь идет о целенаправленных атаках на военные объекты, логистику и элементы военной экономики агрессора в ответ на обстрелы украинских городов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский провел совещание с ВСУ, СБУ, СНБО и Минобороны

К обсуждению были привлечены представители Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны. По словам президента, участники совещания доложили о достижении поражений на территории России, а также соотношение стоимости ударов к их результатам и о том, как это влияет на способности агрессора продолжать войну.

Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Зеленский отметил, что Украина все лучше балансирует между затратами на дальнобойное оружие и полученными эффектами.

"Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями. Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", — сообщил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что были определены новые приоритеты как для продолжения нанесения дальнобойных ударов, так и для развития украинских оборонных производств.

"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 7 августа, Владимир Зеленский намерен переговорить с представителями стран-партнеров.

Известно, что президент уже обсудил с канцлером Германии вопросы мира в Украине и ее Евроинтеграцию.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Александр Сырский війна Россия Рустем Умеров
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
