Зеленський доручив забезпечити супровід угоди між Україною, США та ЄС

Президент України Володимир Зеленський обговорив документи щодо відбудови та економічного розвитку України. Він доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити супровід майбутніх двосторонніх угод між Україною та Сполученими Штатами та тристоронніх, за участю Європи.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 12 січня.

Зеленський заслухав детальну доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з США. Був обговорений графік на наступні два тижні щодо: зустрічей, підготовці документів та можливого підписання.

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", — зазначив президент.

Також Зеленський обговорив документи щодо відбудови та економічного розвитку України з прем’єр-міністром Юлієй Свириденко, віцепремʼєр-міністром Тарасом Качкой та міністром Олексієм Соболевим. Він поручив забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів подальших двосторонніх домовленостей між Україною та Сполученими Штатами та тристоронніх — між Україною, Європой та Америка.

"Визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів. Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах", — зазначив український лідер.

Президент повідомив, що вбачає правильну тактику накладення санкцій щодо танкерів тіньового флоту, та щодо фінансових схем, які допомагають обходити ці запроваджені санкції. Він наголосив на необхідності максимального обмеження російських експортних доходів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Там вони узгодятьь угоду про фінансування України.

Раніше ми також інформували, що Зеленський сподівається отримати відповідь Росії щодо 20-пунктового мирного плану. Він вважає, це має відбутися вже до кінця січня.