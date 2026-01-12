Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з урядом угоди між Україною, США та ЄС

Зеленський обговорив з урядом угоди між Україною, США та ЄС

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:25
Зеленський доручив забезпечити супровід угоди між Україною, США та ЄС
Володимир Зеленський на засіданні уряду. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив документи щодо відбудови та економічного розвитку України. Він доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити супровід майбутніх двосторонніх угод між Україною та Сполученими Штатами та тристоронніх, за участю Європи.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 12 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський окреслив хід переговорів

Зеленський заслухав детальну доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з США. Був обговорений графік на наступні два тижні щодо: зустрічей, підготовці документів та можливого підписання. 

Зеленський обговорив з урядом угоди між Україною, США та ЄС - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", — зазначив президент. 

Також Зеленський обговорив документи щодо відбудови та економічного розвитку України з прем’єр-міністром Юлієй Свириденко, віцепремʼєр-міністром Тарасом Качкой та міністром Олексієм Соболевим. Він поручив забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів подальших двосторонніх домовленостей між Україною та Сполученими Штатами та тристоронніх — між Україною, Європой та Америка. 

"Визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів. Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах", — зазначив український лідер.

Президент повідомив, що вбачає правильну тактику накладення санкцій щодо танкерів тіньового флоту, та щодо фінансових схем, які допомагають обходити ці запроваджені санкції. Він наголосив на необхідності максимального обмеження російських експортних доходів. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Там вони узгодятьь угоду про фінансування України.    

Раніше ми також інформували, що Зеленський сподівається отримати відповідь Росії щодо 20-пунктового мирного плану. Він вважає, це має відбутися вже до кінця січня. 

Володимир Зеленський США Європа угода війна в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації