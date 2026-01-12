Зеленский поручил обеспечить сопровождение соглашения между Украиной, США и ЕС

Владимир Зеленский на заседании правительства. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил документы по восстановлению и экономическому развитию Украины. Он поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить сопровождение будущих двусторонних соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних, с участием Европы.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 12 января.

Реклама

Читайте также:

Зеленский очертил ход переговоров

Зеленский заслушал подробный доклад всей украинской переговорной группы по общению с США. Был обсужден график на следующие две недели по: встречам, подготовке документов и возможному подписанию.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", — отметил президент.

Также Зеленский обсудил документы по восстановлению и экономическому развитию Украины с премьер-министром Юлией Свириденко, вице-премьер-министром Тарасом Качкой и министром Алексеем Соболевым. Он поручил обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов дальнейших двусторонних договоренностей между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних — между Украиной, Европой и Америкой.

"Определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров. Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях", — отметил украинский лидер.

Президент сообщил, что видит правильную тактику наложения санкций в отношении танкеров теневого флота, и по финансовым схемам, которые помогают обходить эти введенные санкции. Он отметил необходимость максимального ограничения российских экспортных доходов.

Напомним, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там они согласуют соглашение о финансировании Украины.

Ранее мы также информировали, что Зеленский надеется получить ответ России по 20-пунктовому мирному плану. Он считает, это должно произойти уже до конца января.