Україна
Зеленський обговорив з сенаторами США безпеку та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з сенаторами США безпеку та санкції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 23:53
Оновлено: 23:55
Зеленський поговорив із Конгресом США - про що розмова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із групою сенаторів США, серед яких були Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф та Річард Дурбін. Вони поговорили про ситуацію на фронті, зокрема в місті Покровськ, а також про посилення української системи протиповітряної оборони та потребу у додатковій зброї.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський поговорив із Конгресом США

Окремо Зеленський та сенатори США обговорили шляхи збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроєкти, які розглядаються в Конгресі США.

Президент наголосив на важливості двопартійної та двопалатної підтримки України та висловив подяку сенаторам за їхню роботу у цьому напрямку. Окремо він торкнувся теми повернення українських дітей, викрадених Росією, та відзначив активну участь першої леді США Меланії Трамп у цьому процесі.

Зеленський також подякував Сполученим Штатам і особисто президентові Дональду Трампу за зусилля, спрямовані на встановлення миру, і зазначив, що підтримка США допомагає українському народу захищатися від російської агресії.

Нагадаємо, що під час засідання Великої сімки в Канаді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів важливу зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо, присвячену ключовим питанням двосторонньої співпраці та підтримки України.

До цього Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що хоча багато хто боїться лідера США Дональда Трампа, Україна цього не робить. За його словами, наша країна зберігає дружні відносини зі Сполученими Штатами.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
