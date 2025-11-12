Видео
Зеленский обсудил с Сенатом США безопасность и санкции против РФ

Зеленский обсудил с Сенатом США безопасность и санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:53
обновлено: 23:55
Зеленский поговорил с Конгрессом США - о чем разговор
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с группой сенаторов США, среди которых были Линдси Грэм, Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф и Ричард Дурбин. Они поговорили о ситуации на фронте, в частности в городе Покровск, а также об усилении украинской системы противовоздушной обороны и потребности в дополнительном оружии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с Конгрессом США

Отдельно Зеленский и сенаторы США обсудили пути увеличения давления на Россию, в частности через санкционные законопроекты, которые рассматриваются в Конгрессе США.

Президент подчеркнул важность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и выразил благодарность сенаторам за их работу в этом направлении. Отдельно он затронул тему возвращения украинских детей, похищенных Россией, и отметил активное участие первой леди США Мелании Трамп в этом процессе.

Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа за усилия, направленные на установление мира, и отметил, что поддержка США помогает украинскому народу защищаться от российской агрессии.

Напомним, что во время заседания Большой семерки в Канаде министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел важную встречу с государственным секретарем США Марком Рубио, посвященную ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и поддержки Украины.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хотя многие боятся лидера США Дональда Трампа, Украина этого не делает. По его словам, наша страна сохраняет дружеские отношения с Соединенными Штатами.

Владимир Зеленский США война в Украине Сенат
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
