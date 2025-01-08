Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови arrow

Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

8 січня 2025 22:27
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський обговорив із Санду енергетичну ситуацію в Молдові
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідеркою Молдови Маєю Санду. Зокрема, вони обговорили енергетичні виклики.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 8 січня.

Читайте також:

Розмова Зеленського із Санду

Зеленський каже, що наразі важливе завдання — це допомогти Молдові подолати енергетичні виклики й не дати Росії розпалити соціальну напругу.

За словами глави держави, ситуація в Молдові, особливо на лівобережжі Дністра, є явним прикладом спроб Росії використовувати енергетичні ресурси для тиску на молдовську владу.

"Ми готові допомогти. Нагальне завдання — зберегти стабільність і створити умови для молдовського народу, щоб вони могли жити спокійно, працювати на свою країну та підтримувати наш спільний рух до Європейського Союзу", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Головною темою обговорення стало повернення українських дітей.

Також Зеленський повідомив, що особисто візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться в Німеччині.

Володимир Зеленський Молдова Україна президент Мая Санду енергетика

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

22:27 Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

22:05 Голлівуд у вогні — Бен Аффлек та інші знаменитості евакуюються

Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:00 Допомога Україні — скільки коштів США залишились невикористаними

21:57 Побив приятеля — на Одещині судили військового

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

21:33 Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

22:27 Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

22:05 Голлівуд у вогні — Бен Аффлек та інші знаменитості евакуюються

22:00 Допомога Україні — скільки коштів США залишились невикористаними

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:57 Побив приятеля — на Одещині судили військового

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

21:33 Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

21:24 Зеленський поговорив з головою ОБСЄ про підтримку України

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла