Зеленський обговорив із Санду енергетичну ситуацію в Молдові

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідеркою Молдови Маєю Санду. Зокрема, вони обговорили енергетичні виклики.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 8 січня.

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Зеленський каже, що наразі важливе завдання — це допомогти Молдові подолати енергетичні виклики й не дати Росії розпалити соціальну напругу.

За словами глави держави, ситуація в Молдові, особливо на лівобережжі Дністра, є явним прикладом спроб Росії використовувати енергетичні ресурси для тиску на молдовську владу.

"Ми готові допомогти. Нагальне завдання — зберегти стабільність і створити умови для молдовського народу, щоб вони могли жити спокійно, працювати на свою країну та підтримувати наш спільний рух до Європейського Союзу", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Головною темою обговорення стало повернення українських дітей.

Також Зеленський повідомив, що особисто візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться в Німеччині.