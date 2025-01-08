Зеленский обсудил с Санду энергетическую ситуацию в Молдове

Зеленский обсудил с Санду энергетические вызовы Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Молдовы Майей Санду. В частности, они обсудили энергетические вызовы.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 8 января.
Разговор Зеленского с Санду
Зеленский говорит, что сейчас важная задача — это помочь Молдове преодолеть энергетические вызовы и не дать России разжечь социальное напряжение.
По словам главы государства, ситуация в Молдове, особенно на левобережье Днестра, является явным примером попыток России использовать энергетические ресурсы для давления на молдавскую власть.
"Мы готовы помочь. Насущная задача — сохранить стабильность и создать условия для молдавского народа, чтобы они могли жить спокойно, работать на свою страну и поддерживать наше общее движение в Европейский Союз", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Главной темой обсуждения стало возвращение украинских детей.
Также Зеленский сообщил, что лично примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится в Германии.
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