Зеленский обсудил с Санду энергетическую ситуацию в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Молдовы Майей Санду. В частности, они обсудили энергетические вызовы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 8 января.

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Разговор Зеленского с Санду

Зеленский говорит, что сейчас важная задача — это помочь Молдове преодолеть энергетические вызовы и не дать России разжечь социальное напряжение.

По словам главы государства, ситуация в Молдове, особенно на левобережье Днестра, является явным примером попыток России использовать энергетические ресурсы для давления на молдавскую власть.

"Мы готовы помочь. Насущная задача — сохранить стабильность и создать условия для молдавского народа, чтобы они могли жить спокойно, работать на свою страну и поддерживать наше общее движение в Европейский Союз", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Главной темой обсуждения стало возвращение украинских детей.

Также Зеленский сообщил, что лично примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится в Германии.