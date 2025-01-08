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Зеленский обсудил с Санду энергетические вызовы Молдовы

8 января 2025 22:27
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский обсудил с Санду энергетическую ситуацию в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Молдовы Майей Санду. В частности, они обсудили энергетические вызовы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 8 января.

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Зеленский говорит, что сейчас важная задача — это помочь Молдове преодолеть энергетические вызовы и не дать России разжечь социальное напряжение.

По словам главы государства, ситуация в Молдове, особенно на левобережье Днестра, является явным примером попыток России использовать энергетические ресурсы для давления на молдавскую власть.

"Мы готовы помочь. Насущная задача — сохранить стабильность и создать условия для молдавского народа, чтобы они могли жить спокойно, работать на свою страну и поддерживать наше общее движение в Европейский Союз", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Главной темой обсуждения стало возвращение украинских детей.

Также Зеленский сообщил, что лично примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится в Германии.

Владимир Зеленский Молдова Украина президент Майя Санду энергетика

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