Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ та главою МЗС Фінляндії — деталі

Голова ОБСЄ Еліна Валтонен. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 січня, провів зустріч із головою ОБСЄ та міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен. Під час розмови були обговорені важливі питання, що стосуються безпеки, підтримки України та подальших дій у протистоянні російській агресії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Пріоритетність України в головуванні Фінляндії в ОБСЄ

Президент висловив подяку за те, що свій перший візит на посаді очільниці ОБСЄ Еліна Валтонен здійснила саме до України.

Україна вдячна за підтримку підходу "мир завдяки силі" та за високу пріоритетність українського питання під час головування Фінляндії в ОБСЄ.

Під час зустрічі розглядалися можливості ОБСЄ у захисті прав українських дітей, підтримці військових та допомозі у звільненні громадян України, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

Також було наголошено на необхідності посилення санкцій проти російського "тіньового флоту" та звернуто увагу на загрозу, яку цей флот становить для довкілля, а також його роль у підриві цінових обмежень на російську нафту та фінансуванні війни.

Сторони обговорили можливості розширення ролі ОБСЄ у захисті життів, забезпеченні миру та протидії російській агресії.

Президент підкреслив, що разом із міжнародними партнерами можна досягти значного прогресу у захисті життів та наближенні тривалого миру для України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що буде на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в Німеччині.

Також провів Зеленський розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані про повернення українських дітей, примусово переміщених Росією.