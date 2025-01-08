Зеленський поговорив з еміром Катару про повернення дітей і співпрацю щодо Сирії

Зеленський та емір Катару обговорили повернення дітей з Росії
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 січня, провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Вони обговорили повернення українських дітей, примусово переміщених Росією.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з еміром Катару
Глава держави висловив подяку Катару за участь у Саміті миру та відзначив його значний внесок у повернення 53 українських дітей, яких незаконно вивезла Росія.
Сторони домовилися працювати над поверненням інших українських дітей. Вони також обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії.
"Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 8 січня 2025 року Зеленський підписав закон № 4174-IX, який розширює умови для розкриття банківської таємниці.
Також Зеленський підписав указ про встановлення святкування Дня армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.
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