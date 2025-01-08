День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ відзначатимуть 3 липня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 8 січня підписав указ про святкування Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил. Щороку його відзначатимуть 3 липня.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

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В указі президента сказано, що свято для військових введено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

"Постановляю установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", — йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 8 січня.

Нагадаємо, 30 грудня Зеленський установив нове свято. Відтепер 21 травня будуть відзначати День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Крім того, глава держави затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки. Він видав указ про встановлення емблеми та прапора цієї Служби.