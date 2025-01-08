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Зеленский подписал указ о праздновании Дня армейской авиации

8 января 2025 14:01
Карина Приходько - Редактор
День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ будут отмечать 3 июля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января подписал указ о праздновании Дня армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил. Ежегодно его будут отмечать 3 июля.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

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В указе президента сказано, что праздник для военных введен с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

"Постановляю установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля", — говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 8 января.

Напомним, 30 декабря Зеленский установил новый праздник. Отныне 21 мая будут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия.

Кроме того, глава государства утвердил символику Службы внешней разведки. Он издал указ об установлении эмблемы и флага этой Службы.

Владимир Зеленский военные указ авиация празднование

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