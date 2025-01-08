Зеленский поговорил с эмиром Катара о возвращении детей и сотрудничестве по Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 января, провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Они обсудили возвращение украинских детей, принудительно перемещенных Россией.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Разговор Зеленского с эмиром Катара

Глава государства выразил благодарность Катару за участие в Саммите мира и отметил его значительный вклад в возвращение 53 украинских детей, которых незаконно вывезла Россия.

Стороны договорились работать над возвращением других украинских детей. Они также обсудили сотрудничество по поддержке Сирии.

"Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки. Я пригласил Катар поддержать гуманитарную инициативу Food from Ukraine для оказания дальнейшей помощи Сирии", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 8 января Зеленский подписал закон № 4174-IX, который расширяет условия для раскрытия банковской тайны.

Также Зеленский подписал указ об установлении празднования Дня армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.