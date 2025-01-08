Зеленский встретился с главой ОБСЕ и главой МИД Финляндии — детали

Глава ОБСЕ Элина Валтонен. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 января, провел встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Во время разговора были обсуждены важные вопросы, касающиеся безопасности, поддержки Украины и дальнейших действий в противостоянии российской агрессии.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент выразил благодарность за то, что свой первый визит на посту главы ОБСЕ Элина Валтонен осуществила именно в Украину.

Украина благодарна за поддержку подхода "мир благодаря силе" и за высокую приоритетность украинского вопроса во время председательства Финляндии в ОБСЕ.

В ходе встречи рассматривались возможности ОБСЕ в защите прав украинских детей, поддержке военных и помощи в освобождении граждан Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Также была отмечена необходимость усиления санкций против российского "теневого флота" и обращено внимание на угрозу, которую этот флот представляет для окружающей среды, а также его роль в подрыве ценовых ограничений на российскую нефть и финансировании войны.

Стороны обсудили возможности расширения роли ОБСЕ в защите жизней, обеспечении мира и противодействии российской агрессии.

Президент подчеркнул, что вместе с международными партнерами можно достичь значительного прогресса в защите жизней и приближении длительного мира для Украины.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что будет на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии.

Таже провел Зеленский разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении украинских детей, принудительно перемещенных Россией.