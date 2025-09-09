Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії російські обстріли

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 9 вересня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Зокрема, сторони обговорили російські удари.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з премʼєром Норвегії

Український лідер привітав Йонаса Гар Стере із результатами виборів. Він побажав успіхів у роботі для людей Норвегії.

"Йонас висловив співчуття у звʼязку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії", — наголосив Зеленський.

За його словами, Україні важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Сторони також скоординували наступні контакти.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер прокоментував посилення російських обстрілів. За його словами, диктатор Росії Володимир Путін не відчуває відповідальності.

А 8 вересня Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, обговорили захист критичної інфраструктури та ситуацію на фронті.