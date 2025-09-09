Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії російські обстріли

Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії російські атаки
Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 9 вересня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Зокрема, сторони обговорили російські удари.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з премʼєром Норвегії
Український лідер привітав Йонаса Гар Стере із результатами виборів. Він побажав успіхів у роботі для людей Норвегії.
"Йонас висловив співчуття у звʼязку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії", — наголосив Зеленський.
За його словами, Україні важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Сторони також скоординували наступні контакти.
Нагадаємо, український лідер прокоментував посилення російських обстрілів. За його словами, диктатор Росії Володимир Путін не відчуває відповідальності.
А 8 вересня Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, обговорили захист критичної інфраструктури та ситуацію на фронті.
Читайте Новини.LIVE!