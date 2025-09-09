Зеленский обсудил с премьером Норвегии российские обстрелы

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 9 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В частности, стороны обсудили российские удары.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с премьером Норвегии

Украинский лидер поздравил Йонаса Гар Стере с результатами выборов. Он пожелал успехов в работе для людей Норвегии.

"Йонас выразил соболезнования в связи с российскими ударами по нашим городам и громадам. Очень ценю такую солидарность и всю поддержку, которую имеем со стороны Норвегии", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украине важно лидерство Норвегии в обеспечении безопасности. Стороны также скоординировали следующие контакты.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер прокомментировал усиление российских обстрелов. По его словам, диктатор России Владимир Путин не чувствует ответственности.

А 8 сентября Зеленский провел заседание Ставки. В частности, обсудили защиту критической инфраструктуры и ситуацию на фронте.